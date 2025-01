Formiche.net - I Re Magi, eroi dimenticati della Natività. Il commento di Cristiano

Nella storia delle nostre festività, in quella rappresentazione delle grandi festività che ci educa fin da bambini, tre straordinari, misteriosi e seducenti personaggi del racconto evangelico, i Re, sono stati sostituiti dalla simpaticissima Befana. Ma anche loro hanno un grande fascino. Una vecchia fiaba dice che i Reavrebbero chiesto la strada per trovare Gesù a una donna anziana, e di qui sarebbe scaturita la sostituzione. Curioso, ma una fiaba per quanto ben congegnata e carina non conta più del Vangelo e rimane la scarsa attenzione per quei tre uomini eleganti, coraggiosi, che vengono da lontano e portano i doni a Gesù. Certo, la festa dell’Epifania è la festamanifestazionedivinità di Gesù, ma per noi spesso e volentieri il fatto che questa manifestazione stia nel loro raggiungerlo, trovarlo, dargli i loro doni, venerandolo, non è poi così importante.