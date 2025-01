Gualdo Tadino | Eliza Feru se ne voleva andare per questo Daniele Bordicchia l’ha uccisa

Leggi su Open.online

noncheStefanialo lasciasse dopo sette mesi di matrimonio. Per. E poi si è sparato alla tempio «Sono molto sensibile. Ho un cuore grandissimo. Non mi piace essere preso in giro. Dico sempre come la penso e affronto il problema da solo». O ancora: «10% testardo, 20% perfido, 70% vendicativo, 100% pazzo», scriveva su Facebook. 38 anni, di Gaifana, era guardia giurata dalla Vigilanza Umbra Mondialpol Spa. In via degli Ulivi nella frazione di Gaifana, dove viveva con lei in una villetta, ha preso la sua Glock 17 calibro 9 d’ordinanza regolarmente detenuta per ragioni di lavoro e ha sparato. Poi si è tolto la vita. A scoprire i corpi la madre di lui, Cinzia.Il moventeStefaniaera un’operatrice socio-sanitaria dell’Istituto Serafico di Assisi.