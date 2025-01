Dilei.it - Grande Fratello, concorrenti in rivolta: “Tutti fuori se Helena non viene squalificata”

Leggi su Dilei.it

Nella Casa del, regna la confusione più totale. Dopo la mancata aggressione nei confronti di Jessica Morlacchi da parte diPrestes, che si è già scusata per il gesto violento, isono inperché attendono che la modella brasiliana vengacon effetto immediato. A guidare la sommossa è un astuto Lorenzo Spolverato che, in giardino, aizza gli altria lasciare il gioco qualora la loro compagna d’avventura non venga all0ntanata subito dal reality., la Casa si svuota: l’idea di Lorenzo SpolveratosePrestes non. Questo è quanto ha concepito in giardino Lorenzo Spolverato che, ascoltato da Tommaso Franchi e Shaila Gatta, ha illustrato l’idea da proporre in diretta l’8 gennaio: “Io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro.