Ilrestodelcarlino.it - Furti in appartamento, a Castelraimondo 5 denunciati per favoreggiamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 gennaio 2025 - Agivano come prestanome facilitando, con la loro azione,in abitazione da parte di altri soggetti. Sono finiti nei guai due catanesi, due rumeni e un albanese, tutti residenti a Milano, scoperti dai carabinieri di. I cinque sono statiper. I fatti risalgono alla tarda serata del 27 settembre scorso, quando i militari della stazione locale, durante un’operazione di controllo del territorio, hanno intercettato una Ford Focus sospetta, ritenuta essere utilizzata da pregiudicati coinvolti inin. Un uomo, che si trovava vicino al veicolo, ha notato l’arrivo della pattuglia ed è fuggito a piedi, dileguandosi nelle campagne circostanti e facendo perdere le proprio tracce. All'interno del mezzo abbandonato, i militari hanno trovato una serie di attrezzi da scasso, tra cui una smerigliatrice angolare, dei trapani, un’ascia e un disturbatore di frequenze radio, noto come "jammer", un dispositivo in grado di bloccare segnali radio, inclusi quelli utilizzati da sistemi di allarme o da telefoni cellulari.