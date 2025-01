Lopinionista.it - Fontana: “A Capodanno in piazza Duomo fatti di gravità assoluta”

MILANO – “Quello che e’ successo in” a“non e’ una cosa che possiamo far finta di non vedere o sottovalutare. E’ una cosa di una gravita’”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a margine della ‘Befana del Clochard’ organizzata dai City Angels a Milano.“Queste persone che non intendono integrarsi con la nostra nazione, con i nostri valori, hanno fatto una sorta di dimostrazione plateale. Era un tentativo di dimostrare una loro presa di posizione netta contro l’Italia, la Lombardia, Milano, e non possiamo fare finta di nulla. Altrimenti significherebbe rischiare, per il futuro, di essere travolti da questa situazione – ha aggiunto – La questione delle zone rosse va sostenuta e difesa, e’ un’iniziativa molto utile. E’ chiaro che questa era la prima volta in cui veniva applicata e ci vorra’ qualche aggiustamento”.