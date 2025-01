Ilgiorno.it - Un sogno ad ali spiegate. L’ex operaio fa volare i canarini più belli d’Italia

Una passione che l’ha fatto ““ in vetta all’Italia e al mondo intero. Metafora non può essere migliore quando si parla di ornicoltura e di un campione come Piercarlo Redaelli, ornicoltore di Besana appena laureatosi – per l’ennesima volta – campionenel 55° Campionato Italiano di Ornitologia (svoltosi a fine dicembre a Montichiari) nelle due categorie di uccelli a cui è più dedito: organetto pastello bruno e pastello bruno. Il trionfo è l’ultimo di una lunga serie. Redaelli è stato campione del mondo a Napoli non più tardi del 2023, vantando nel suo palmares, in tutto, 3 mondiali (con due secondi posti), un europeo e quindici campionati italiani. Il suo segreto? Allevare con cura, amore e scrupolosa attenzione i suoi uccelli. "Amo questi animali da quando sono bimbo, da quando facevo l’asilo – spiega l’ornicoltore besanese –.