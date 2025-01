Ucraina la previsione di Blinken | Tregua? Putin attaccherà ancora

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Vladimir” l’, anche in caso di un’ipoteticanella guerra tra la Russia e Kiev. Un cessate il fuoco non è una garanzia per uno stop al conflitto: Mosca sarebbe destinata a riprendere l’offensiva. Ne è convinto Antony, segretario di Stato Usa, che in un’intervista al New York Times anticipa con una– per nulla ottimista – le probabili future mosse dello ‘zar’ in caso di uno stop temporaneo alla guerra. “È improbabile cherinunci alle sue ambizioni. Se ci sarà un cessate il fuoco – ha spiegato-, probabilmente darà alle sue truppe il tempo di riposarsi, riorganizzarsi e attaccare di nuovo in futuro”. Per il segretario di Stato, il cessate il fuoco dovrebbe essere a lungo termine e l’– a quel punto – dovrebbe avere il potenziale per scoraggiare l’aggressione.