Solo Leveling stagione 2 svela la nuova opening e ending

” ha finalmente fatto il suo attesissimo ritorno con la2 dell’anime e ha presentato unasequenza diedper mostrare cosa ci aspetta nei prossimi episodi.“– Arise From the Shadow” ha inaugurato questacon una colonna sonora rinnovata che accompagna perfettamente l’inizio di questaera. Senza dubbio, è una delle uscite più attese del calendario anime dell’inverno 2025, e il primo episodio ha già lasciato il segno con un inizio spettacolare.Lacolonna sonora di: le tracce dell’inverno 2025“– Arise From the Shadow” ha debuttato con unaintitolata “ReawakeR” eseguita da LiSA (feat. Felix degli Stray Kids), mentre la, intitolata “UN-APEX”, è interpretata da TK dei Ling Tosite Sigure.