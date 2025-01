Lapresse.it - Roma, bomba esplode a casa di pregiudicato: ipotesi tentata strage

Un ordigno ad alto potenziale è stato fattore sul balcone dell’abitazione di unin via Cianciana alla periferia sud est di. L’esplosione, avvertita a chilometri di distanza, ha semidistrutto la parte esterna della palazzina, provocando il crollo di alcune parti del controsoffitto della scala esterna, la distruzione di alcune finestre e il danneggiamento di alcune autovetture parcheggiate all’esterno sulla strada. La palazzina, di recente costruzione, è stata dichiarata parzialmente inagibile dai vigili del Fuoco.Il bersaglio dell’attentato sarebbe un narcotrafficante di 30 anni “Poco dopo le 5 di ieri mattina, Siamo stati svegliati di soprassalto da un boato – raccontano alcuni residenti – in alcune abitazioni i vetri sono andati in frantumi i per lo spostamento d’aria”.