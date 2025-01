Nerdpool.it - Rivelata la sigla d’apertura della seconda stagione de Il mio matrimonio felice!

Leggi su Nerdpool.it

L’amato anime storico Shojo romance Il mioè pronto per il suo ritorno con una. Poco prima dell’uscita, l’anime condivide la sua splendidadi apertura, “Happy Promise” di Riria, che ha anche eseguito ladi apertura per la prima. Laintroduce i personaggi principalie vediamo un sacco di volti nuovi. Saranno introdotti man mano che la storia prosegue. Il mioè un drama storico e romantico basato su una light novel di Akumi Agitogi. Protagonista è Miyo Saimori, che vive una vita difficile nonostante sia la figlia maggiore di un rispettato nobile.I Saimori hanno una storia da talentuosi utilizzatori di poteri, ma in Miyo non si risveglia mai alcuna abilità. La sua vita peggiora quando sua madre muore in giovane età e suo padre si risposa.