Promozione Fa tutto Tombari | 1-1 tra Biagio Nazzaro e Gabicce Gradara

Il capitano ospite prima porta in vantaggio la squadra di Capobianco, poi è protagonista dell’1-1 propiziato da Rossini. Terzo risultato utile per itti di mister Gianluca Fenucci CHIARAVALLE, 5 gennaio 2025 – Fa: finisce 1-1 traChiaravalle e. La partita della 16^ giornata del girone A diha visto nel capitano ospite l’assoluto protagonista: prima del gol del vantaggio al 32?, poi del pareggio per un suo sfortunato autogol propiziato da Rossini. Nel finale ilnon sfrutta la superiorità numerica per l’espulsione di Carboni per doppia ammonizione. Restano invariate le posizioni di classifica:tti noni a 21 punti, pesaresi sesti a 24 con Tavullia Valfoglia e Villa San Martino.Primo tempo Nei primi minuti le due squadre si studiano e per attendere che una formazione prendi l’iniziativa occorre attendere il quarto d’ora.