Quotidiano.net - Pensioni: i nodi età e contributi. Opzione donna (ristretta) per le nate fino al 1965

Roma, 5 gennaio 2025 – Chi, quando e come potrà lasciare il lavoro nel corso dell’anno appena cominciato o nel 2026 per effetto delle cosiddette “finestre mobili”? Quanti anni dovrà avere di età e quanti di? E, dunque, quando dovrà essere nato e quando dovrà aver cominciato a lavorare? Una risposta, tra vincoli, paletti e meccanismi più o meno astrusi, la diamo utilizzando la bussola che segue. Pensione di vecchiaia per i nati nel 1958 Pensione anticipata: per chi lavora dal 1982 Quota 103 per i nati del 1962-‘63 Ape sociale per quasi tutti i nati nel 1962per lealCanale “precoci” per chi lavora dal 1984 Chi svolge lavori usuranti o gravosi Pensione di vecchiaia per i nati nel 1958 Coloro che sono nati nel 1958 (e negli anni precedenti) potranno lasciare il lavoro nel corso del 2025 quando compiono i 67 anni con almeno 20 anni di: potranno ricevere la pensione dal mese successivo alla domanda, senza rinvii dovuti alle “finestre” (il tempo che passa dalla maturazione dei requisiti all’uscita effettiva).