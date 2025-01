Anteprima24.it - Napoli, il Prefetto: “Ora Caivano è simbolo di riscatto delle periferie”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Le parole del Presidente hanno espresso “la grande attenzione che c’è per la comunità dima soprattutto per i giovaninostre città enostre”. Ildi, Michele di Bari, commenta così la visita a sorpresa del Capo dello Stato al parco Verde di, realtà finita troppo spesso al centro dell’attenzione mediatica e che ora è diventata ildelpiù dimenticate. Un’iniziativa lodevolissima “e per questo siamo grati al Presidente che giunto aper qualche giorno di vacanza ha deciso di fare una visita al Parco Verde, di essere alla messa nella chiesa di San Paolo apostolo”.E ildi questo quartiere alla periferia di, sorto per ospitare in via temporanea i senzatetto napoletani del terremoto del 1980 ma dimenticato per lungo tempo, è stato possibile, osserva ancora di Bari, “perchè lo Stato c’è e, in tutte le sue articolazioni, ha fatto lo Stato.