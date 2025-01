Sport.quotidiano.net - Lo scudetto con Sergio e il mancato saluto. Inzaghi, l’amico dei successi. E poi il gelo

Insieme, sul campo e da calciatori, hanno vinto uno storiconella Capitale cinque lustri fa. Domani, l’uno contro l’altro, si contenderanno il primo trofeo del 2025 in panchina nel derby d’Arabia. Nulla vuol lasciare il Re di (Super)coppa Simone, che in caso di successo a Riad diventerebbe l’allenatore più vincente della storia nerazzurra, raggiungendo due mostri sacri come Helenio Herrera e Roberto Mancini. Finora il tecnico piacentino ha conquistato tre Supercoppe Italiane (di fila), due Coppe Italia e uno, quello della seconda stella. Ben 183 le panchine con l’Inter, e una media di 2,18 punti a partita. Insomma la storia è ad un passo, e di mezzo ci si mette anche il destino perchéConceiçao non è un avversario come altri. I due furono compagni di squadra alla Lazio nell’indimenticabile stagione 1999-2000 e protagonisti nella vittoria di uno dei cinque trofei conquistati dai biancocelesti diCragnotti.