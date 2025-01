Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Mente fredda! Milan? Sappiamo pregi e difetti»

ha presentato la partita tra Inter e, finale di Supercoppa italiana. Il Toro sui rossoneri di Conceicao.presenta la partita tra Inter edi Supercoppa a Inter TV: «I derby sono sempre importanti e sono partite diverse dalle altre, domani è finale di Supercoppa, primo trofeo di quest’anno, dobbiamo preparare bene la gara, con la giusta. Affronteremo unforte e con un nuovo allenatore, ma sono fiducioso sulla squadra. Ilcon la Juventus ha fatto cose simili a quelle che faceva con Fonseca, forse perché hanno avuto poco tempo. Ma li conosciamo, avendo giocato tanto contro, conosciamo. Ma pensiamo noi, consapevoli di dover affrontare una grande squadra. In campionato abbiamo perso, dove non siamo stati noi, non siamo stati squadra, dobbiamo essere bravi a cercare di ridurre lo spazio alperché diventa pericoloso.