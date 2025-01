Ilrestodelcarlino.it - Il Fano va avanti senza pietà. Goleada e altri tre punti in tasca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

6 Falconara 0 CALCIO (4-3-2-1): Sodani; Guei (18’ st Ricci), Nodari, D’Anzi, Incerti (30’ st Orazi); Patrignani (18’ st Mea), Omiccioli, Bianchi; Niang, Palazzi (18’ st Giampaoli); Gueye (18’ st Giovanelli). A disp. Giulini, Riggioni, Manuelli, Casoli. All. Spendolini. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA (4-4-2): Camedda, Losasso, Panzarino M., Sampaolesi, Sordoni, Dieng, Perna (37’ st Chessa), Pincini (37’ st Cagnoni), Campanile (29’ st Abate), Spinelli (11’ st Zaccarelli), Panzarino G. (11’ st Di Sarno) A disp. Natale, Tuzi. All. Sansonetti. Arbitro: Boldrini di Pesaro. Reti: 34’ pt Palazzi, 44’ pt Bianchi, 7’ st Niang, 28’ st Giovanelli, 30’ st Niang, 42’ st Giampaoli. Note: pomeriggio sereno, terreno discreto, spettatori 200. Osservato 1’ di silenzio per la scomparsa di Agroppi. Ammoniti: Panzarino M.