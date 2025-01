Ilgiorno.it - Grido d’allarme dei negozianti: "Più sicurezza"

La pazienza è colma. "Servono azioni concrete: basta con le minacce e i bivacchi". Dopo l’omicidio di Mamadi Tunkara, il 36enne del Gambia addetto alladel Carrefour di via Tiraboschi, ucciso a coltellate venerdì pomeriggio, i commercianti della zona tornano a chiedere maggiori controlli delle forze dell’ordine. Non è la prima volta che, attraverso i loro canali social, segnalano una situazione ormai diventata insostenibile, non da città con la migliore qualità della vita. "È difficile concepire come possa consumarsi un delitto in una delle principali vie – sottolineano alcuni–. In questa galleria, però, ci sono sempre tre persone che si fermano tutto il giorno a bivaccare e dormire. Il fine settimana gruppi di ragazzini la usano come punto di ritrovo per fare casino, bere e sporcare".