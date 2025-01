Anteprima24.it - Benevento-Catania, spalti pieni e due corazzate in campo: attesa per il big-match del ‘Vigorito’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNel girone C di Serie C, sarà una cornice di pubblico importante quella che tra poche ore farà da sfondo al big-del 21esimo turno di campionato in programma alle 15 al “Ciro Vigorito” tra. Dalla Sicilia sono attesi quasi 900 tifosi che hanno posto in essere un nuovo importante atto d’amore verso una squadra che fino ad ora non sta ripagando con i risultati gli enormi investimenti della proprietà, che si è affidata sulla panchina a Mimmo Toscano per tentare l’assalto alla serie B. Sulla sponda giallorossa, esauriti i biglietti dell’anello superiore della Curva Sud e sono agli sgoccioli anche quelli della Tribuna Superiore Destra, mentre sono sold-out i tagliandi della Sinistra e della Centrale. Buoni i numeri anche per il settore Distinti.