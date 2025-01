Bergamonews.it - Violenza sulle donne: a dicembre 82 nuove chiamate in Bergamasca

Bergamo. Si apre il nuovo anno e ladi genere, determinata dalla cultura patriarcale e del possesso, non accenna a diminuire: continua a colpire e a coinvolgere nel suo terribile ciclo non solo le, ma tutta la società. Nel 2024 nel nostro paese ci sono stati 109 femminicidi, mentre nel nostro territorio le 82ai Centri Antidellaregistrate aportano a 1.250 il totale dell’anno appena trascorso.È il tempo di cambiare, e per cambiare è necessario cambiare prospettiva. Come ha affermato recentemente dalla Francia Giséle Pelicot, affrontando pubblicamente il processo nei confronti del marito e di oltre 50 uomini che hanno abusato di lei, la vergogna deve cambiare lato.In altre parole, la responsabilità della, ma anche la responsabilità del cambiamento, deve, ora e sempre di più, ricadere anche sugli uomini: perché essi riconoscano e rifiutino lanon solo nelle sue manifestazioni più eclatanti come il femminicidio, ma anche quando si esprime nel quotidiano, con il sessismo, le discriminazioni più sottili che si perpetuano di generazione in generazione.