Torna dal 6 gennaio al Teatro Tedér Personaecore di Sandro Dionisio | l’evento è promosso dal Comune

Dopo il grande successo al Ridotto delMercadante,, la pièce scritta e diretta da, sarà in scena dal 6 al 132025 al(via Flavio Gioia 66, nei pressi di Piazza Municipio, Napoli). L’iniziativa, promossa e finanziata daldi Napoli nell’ambito della propria programmazione culturale, renderà così gratuitamente fruibile un’opera intensa, che intreccia comicità e dramma per raccontare la solitudine della modernità e il fragile equilibrio delle relazioni umane.“Dopo il debutto alStabile di Napoli,in scena con l’obiettivo di offrire al grande pubblico un momento di riflessione, intimo e profondo, sui temi della disabilità e del disagio sociale, in continuità con i temi a noi cari in occasione del Natale: conoscenza e comprensione dell’altro, accoglienza, valore delle differenze”, dichiara il coordinatore delle politiche culturali deldi Napoli, Sergio Locoratolo, che aggiunge “Il linguaggio delillumina così un mondo spesso troppo poco conosciuto e l’empatia che si crea tra attori e spettatori diviene strumento di dialogo e reciproca conoscenza.