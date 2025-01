Pianetamilan.it - Pagelle Juventus-Milan, i voti di Gazzetta: Theo Hernandez il peggiore

Ledi1-2, partita della la semifinale della Supercoppa italiana 2025. Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Ladello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Non può niente sulla botta ravvicinata dell’10 di Yildiz. Si riscatta respingendo la seconda conclusione del turco e una punizione di Koopmeiners". Voto 6. Emerson Royal: "In difficoltà contro Mbangula che lo attacca in velocità. L’inizio è assai complicato, poi però piazza un paio di cross pericolosi e spinge più rispetto a". Voto 5,5. Gabbia: "Nella mischia per contrastare l’assalto della Juve, lo fa alla grande perché all’ultimo secondo del recupero devia in angolo un tiro a botta sicura di Gatti. Decisivo". Voto 6,5. Thiaw: "Su Vlahovic i corpo a corpo sono decisi.