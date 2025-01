Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW Serie 3 2026: foto e nuovo design, tutte le info

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La BMW ha fatto del suo meglio per distogliere l’attenzione negli ultimi anni, ma laBMW3 rimane ancora prodotto di punta del brand. La berlina sportiva relativamente compatta rappresenta l DNA del marchio. Giunta nel 2019 l’attuale generazione andrà in pensione nelcon l’arrivo delmodello, La vedremo berlina e Touring.IldellaBMW3 sarà radicalmente rinnovato. BMW lancerà unlinguaggio di, che si differenzia notevolmente dai modelli apparsi negli ultimi anni. Questova di pari passo con il lancio dei veicoli elettrici “Neue Klasse”, le prime BMW elettriche basate su una piattaforma sviluppata esclusivamente per questo scopo. Uno di questi modelli Neue Klasse è un equivalente elettrico della3, forse chiamato i3, e la versione di produzione del concept Vision Neue Klasse del 2023.