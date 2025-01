Ilfattoquotidiano.it - Non solo Ucraina e Gaza: le guerre dimenticate e gli interessi delle potenze più grandi. Massacri e profughi: dal Sudan alla Birmania

Il 2024 è stato un anno nero per le: l’incremento stimatovittime è stato del 37% a livello mondiale e addirittura del 315% in Medio Oriente e Nord Africa, secondo il rapporto annuale sui conflitti pubblicato dall’International Institute for Strategic Studies. Il rapporto stima che almeno 200mila persone sono state uccise in un conflitto durante l’ultimo anno. Il 2024 è stato segnato dal proseguimento della guerra fra Russia e, dalle devastazione della Striscia di, all’invasione del Libano e dall’escalationtensioni fra Israele e Iran, finocaduta del regime siriano di Assad. Tuttavia, oltre a questi conflitti che hanno un’alta attenzione dei media di tutto il mondo, altri continuano a incendiare diverse parti del globo anche se lontani dall’occhio dei mezzi di comunicazione.