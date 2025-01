Linkiesta.it - Nel voto tedesco si deciderà la sorte delle sue politiche climatiche

La Germania sta perseguendo unapiù ambiziose d'Europa, impegnandosi a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2045, ossia cinque anni prima dell'obiettivo prefissato dall'Ue. Il Paese ha intrapreso la strada di una massiccia Energiewende, una trasformazione energetica caratterizzata dall'incremento dell'energia pulita a fronte della contemporanea e graduale eliminazione del carbone e dell'energia nucleare. A sostenerla sono stati due tra i principali partiti politici, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e il Partito socialdemocratico (Spd); l'ex cancelliera Angela Merkel (Cdu) ha issato la bandiera dell'Energiewende sin dal 2010 e la svolta energetica è divenuta poi un pilastro della cooperazione nelle Große Koalitionen formate tra conservatori e socialisti nel periodo tra il 2013 e il 2021.