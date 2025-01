Mistermovie.it - Mister Movie | Spin-Off di Squid Game: Cosa Aspettarsi Dopo la Terza Stagione

Il creatore di, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle condizioni necessarie per continuare l’universo della serie oltre la. La produzione Netflix, diventata un fenomeno globale, seguirà il protagonista Gi-hun (Lee Jung-jae) nella sua missione di sabotare i giochi dall’interno. Tuttavia, Hwang ha chiarito che considera lacome la conclusione dell’arco narrativo principale.Le Parole di Hwang: Possibili-Off e Nuove StorieIn un’intervista con The Hollywood Reporter, Hwang ha spiegato che,aver concluso la storia di Seong Gi-hun, il futuro dipotrebbe risiedere in personaggi e trame completamente nuovi. Tra le sue idee c’è l’esplorazione delle storie delle guardie mascherate, approfondendo come sono arrivate a lavorare nei giochi e le loro vite al di fuori di essi.