Meluso | Matos rinnova Seghetti invece no Presi due giocatori mirati

Mauroracconta i primi due innesti del mercato di riparazione, svela strategie e retroscena:hato il suo contratto,non lo farà per sua scelta. Queste le due novità, oltre ai volti nuovi di Broh e Riccardi, pronti a scendere in campo già alla prima del 2025. "Sono felice, sono due calciatori che abbiamo pensato con Giugliarelli di portare perché riteniamo siano adatti, funzionali alla causa. In difesa avevamo bisogno di un giocatore pronto – spiega il dirigente biancorosso – , a centrocampo volevamo avere un elemento in più. Avevo detto che era urgente sfoltire, ringrazio la proprietà che ci ha fatto prima operare in entrata. Riccardi è stato con me a Lecce, ha avuto un brutto infortunio quando abbiamo vinto il campionato, rientrò proprio in una partita a Perugia, dove per quel Lecce fu una tappa fondamentale.