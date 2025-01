Littler batte Van Gerwen per diventare il più giovane campione di Ally Pally

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 00:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il diciassettenne Lukeha sconfitto il tre volteMichael van7-3 diventando il piùvincitore del campionato mondiale PDC della storia.L’esibizione abbagliante diall’Alexandra Palace non solo ha sbalordito il mondo degli sfreccianti, ma ha anche consolidato il suo posto come fenomeno in questo sport.“The Nuke” ha infranto il record precedentemente detenuto da Van, che ha vinto il suo primo titolo mondiale nel 2014 all’età di 24 anni.Di fronte a uno dei più grandi giocatori della storia delle freccette,non ha mostrato segni di nervosismo.Ha preso il comando per 4-0, lasciando Vanin difficoltà nel tenere il passo.