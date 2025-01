Thesocialpost.it - Italia, Gas Gpl esce da una cisterna: ci sono evacuati

GAMBOLÒ (Pavia) – Circa 200 residenti della frazione Remondòstatinel pomeriggio di ieri, dopo lo sversamento di 2.500 litri di gas Gpl da unasituata in un’area privata. L’allarme è scattato poco dopo le 18, provocando una massiccia mobilitazione di soccorsi.Sul postointervenuti prontamente gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona per evitare rischi di esplosioni o ulteriori fughe di gas. Durante l’intervento, due pompieri hanno accusato un lieve malore estati immediatamente soccorsi, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato dalla rottura di una componente della, ma le indagini per accertare eventuali responsabilitàancora in corso.