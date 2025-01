Oasport.it - Golf, Matsuyama conduce di un colpo al The Sentry. Insegue Morikawa

È Hidekiil leader del The (20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup) dopo 36 buche. Due giri in 65 hanno portato il nipponico, vincitore del The Masters, in testa a -16 con un solodi vantaggio sullo statunitense Collin, fermo a -15.In due giorni,ha fatto registrare solamente un bogey (durante il giovedì di gara) e ben 15 birdie e un eagle. Appaiati in T3 a -14, invece, gli americani Tom Hoge (primo dopo R1), Keagan Bradley e Maverick McNealy e il belga Thomas Detry.Arrivato nelle posizioni alte della classifica anche Wyndham Clark, partito “male” giovedì con appena un -4 sporcato da 3 bogey. Lo statunitense ha segnato durante la seconda giornata un giro in 64 (-9) con 7 birdie sulle seconde nove buche e 2 sulle prime e si è aggiudicato la 13ª posizione insieme al connazionale Cameron Young a -13 sul totale.