Calciomercato.it - Danilo al Napoli, Manna tuona in diretta: “Lo trovo sgradevole”

Il Ds azzurro ha parlato prima della sfida del Franchi con la Fiorentina: “Possiamo assecondare chi è meno contento, ma a una condizione”Ilsarà una delle protagoniste di questo calciomercato di gennaio. Conte vuole che venga rinforzata la rosa, il pacchetto delle alternative partendo dalla difesa. Come noto l’obiettivo numero uno è, fuori dal progetto tecnico della Juventus.punta a portarlo in azzurro praticamente a costo zero, mentre Giuntoli vuole strappare almeno un indennizzo., le dichiarazioni dia Dazn – calciomercato.it: “Calciatore importante, maparlarne adesso”Interpellato da ‘Dazn’ sull’argomento prima della sfida del ‘Franchi’ con la Fiorentina, il Ds azzurro ha risposto in modo stizzito: “un po’ irrispettoso parlare di mercato col campionato in corso.