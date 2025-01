Inter-news.it - Thuram a parte, ma l’Inter monitora: cosa filtra prima della finale di Supercoppa Italiana

si gode la vittoria per 2-0 sull’Atalanta nella semidi, ma le preoccupazioni dello staff tecnico e medico sono rivolte a Marcus. L’attaccante francese, punto di riferimento dell’attacco nerazzurro, è stato sostituito al termine del primo tempo a causa di un affaticamento all’adduttore e oggi si è allenato a. SOTTO CONTROLLO – Nella giornata di oggi,è tornata ad allenarsi presso il centro sportivo di Riad, con una sessione che ha visto tutta la squadra in gruppo, ad eccezione di. Il francese,to costantemente dallo staff medico, ha svolto lavoro differenziato per evitare di aggravare la situazione. Non sono stati ancora programmati esami strumentali, poiché il giocatore non presenta segnali di una lesione evidente. Se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi giorni, potrebbe essere necessario un approfondimento diagnostico per escludere complicazioni più gravi.