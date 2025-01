Ilrestodelcarlino.it - Santonio piange Gino Lucchesi. Domani mattina l’ultimo saluto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È deceduto a Bologna, dove viveva con i figli,di 93 anni. A dare tristemente l’annuncio della sua morte i figli Sauro, Maria Paola e Giuseppe, le nuore, il fratello Fausto, i nipoti, i pronipoti, parenti e tanti amici. Nato nel 1931 in Garfagnana,è arrivato da piccolo con il fratello Fausto (più giovane di 4 anni) a, borgo del comune di Villa Minozzo, legato alla parrocchia di Tapignola dell’eroico don Pasquino Borghi, ucciso a Reggio dai tedeschi.è cresciuto serenamente nel paese dell’altovillaminozzese con il fratello Fausto, entrambi hanno praticato fin da ragazzino la transumanza con i loro genitori come era in uso all’epoca sull’Appennino reggiano dove ogni famiglia aveva un gregge. Poiha sposato una donna del paese e lì sono nati e cresciuti i tre fogli (Sauro, Maria Paola e Giuseppe) che fin da giovani si sono occupati di attività casearia partendo proprio dal formaggio pecorino.