Ilveggente.it - Per Leclerc è un vero dramma: tifosi Ferrari distrutti

Leggi su Ilveggente.it

, i numeri parlano chiaro: la fotografia che salta fuori è impietosa.Se c’è qualcosa di cui non dovremmo mai e poi mai dubitare, è che Charlessia uno dei migliori qualificatori che si siano mai visti nella storia della Formula 1. Una tesi, questa, ampiamente supportata da una serie di numeri che parlano chiaro e che ci raccontano per filo e per segno come mai il pilota monegasco meriti questo “titolo”.Perè un(AnsaFoto) – Ilveggente.itSebbene il campione di casanon abbia avuto a sua disposizione la macchina più potente in assoluto, è riuscito comunque a fare cose degne di considerazione. Ha collezionato 26 pole position, tanto per cominciare, che non è poco, su un totale di 147 gare disputate da quando ha fatto il suo ingresso nel Circus.