Oltre l’alcol c’è molto di più

Che sia una moda o un cambiamento delle abitudini di consumo, questo forse non è ancora il tempo giusto per dirlo, ma quello che possiamo provare ad abbozzare è senza dubbio un discorso sugli abbinamenti analcolici da fare con la pizza. L’arte della ristorazione in questo ha fatto da apripista, con il settore del fine dining che sta scoprendo un pairing diverso al di là del solito vino. Con la pizza si può fare altrettanto. E no, non stiamo parlando del classico pizza e Coca-cola, che accompagna il sabato sera dei più piccoli, ma di qualcosa di più articolato da sperimentare e anche, forse, innamorarsene.I cocktail analcolici possono essere infatti la risposta ideale, con una freschezza e sapore, che non compromette il piacere del pasto. Quando si parla di abbinamento cibo-bevande, il segreto è sempre lo stesso: quello di trovare un equilibrio tra i sapori.