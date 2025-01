.com - Incidente mortale a Capodanno, pirata della strada si costituisce

Nella notte di, un tragicosulla diramazione sudtangenziale est, all’altezza di Torrenova, ha causato la morte di un uomo di 53 anni. Il sinistro, avvenuto intorno alle 3:45 del mattino, ha visto coinvolte tre auto, tra cui un’Aston Martin. Il conducente di quest’ultima, pur essendo tra i protagonisti dell’, ha abbandonato il veicolo e si è allontanato dalla scena insieme alla donna che era a bordo con lui. ùL’e le cause probabiliNonostante le ricerche incessantipoliziale per tutta la giornata, l’uomo, un romano di 50 anni, si è fatto vivo solo in serata, recandosi spontaneamente in commissariato.Le indagini iniziali suggeriscono che la sua auto, l’Aston Martin, potrebbe essere stata la causa del tamponamento che ha coinvolto una Renault Clio, sulla quale viaggiava la vittima e la sua compagna.