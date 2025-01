Goldman Sachs | Con il freddo delle prossime settimane prezzi del gas fino a 84 euro Mwh A dicembre +25% per i clienti vulnerabili

Ilfattoquotidiano.it - Goldman Sachs: “Con il freddo delle prossime settimane prezzi del gas fino a 84 euro/Mwh”. A dicembre +2,5% per i clienti vulnerabili

Mentre il prezzo del gas sul mercato Ttf di Amsterdam resta sopra la soglia dei 50al megawattora, gli analisti diavvertono che nei prossimi mesi, con il previsto calotemperature, le quotazioni dei future potrebbero lievitare in un range tra 63 e 84al megawattora. Temperature di 4 gradi sotto la media degli ultimi dieci anni, come nelle attuali previsioni, aggravano uno scenario complesso che ha visto l’interruzione degli (ormai ridotti) flussi di gas russo attraverso l’Ucraina e l’interruzione di un impianto di Gnl in Norvegia. E potrebbero costare all’pa nord occidentale una domanda aggiuntiva di 100 milioni di metri cubi di gas al giorno a gennaio. Se i rischi di una finescorte sono “molto bassi”, la vera “sfida” sarà arrivare a fine ottobre con gli stoccaggi vicini all’obiettivo del 90%.