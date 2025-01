Iltempo.it - Facile, comoda e spaziosa Atto 3

Una volta che l'hai provata capisci perché l'offensiva delle auto elettriche cinesi è così temuta dai produttori del nostro continente. La nuova3 di BYD è un suv leggero (fascia intermedia per intenderci) lunga poco più di quattro metri, con una linea equilibrata e un frontale caratterizzato da gruppi ottici sottili e dettagli cromati. Abitacolo sobrio con qualche riferimento al mondo dello sport: vedi il sedile bicolore o le portiere sulle quali a fare da tasca sono degli elastici rossi tirati a mo di chitarra elettrica. Insomma, un mezzo che sposa tecnologia e innovazione come il grande schermo piazzato al centro della plancia che ruota a seconda se venga utilizzato orizzontalmente o in versione verticale. Grafica modello smartphone con la connettività wireless per Apple Carplay e Android Auto di serie.