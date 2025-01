Calciomercato.it - Colpo di scena Milan: Dani Olmo ha deciso il suo futuro

Leggi su Calciomercato.it

La vicenda legata al destino dicontinua a tenere banco a Barcellona. Intanto arriva l’annuncio da parte dell’agente del calciatore Non c’è pace per il Barcellona che sta vivendo conun caso ai limiti del paradosso. La Federazione iberica ha negato al club blaugrana la registrazione nella Liga del calciatore acquistato la scorsa estate dal Lipsia(LaPresse) – Calciomercato.itAl netto delle attuali problematiche di registrazione il centrocampista della nazionale spagnola non sembra comunque intenzionato a cambiare aria nonostante le voci degli ultimi giorni. Nelle scorse ore infattiera stato accostato anche alin una sorta di operazione ‘alla Beckham’. Alessandro Jacobone a Zona Rossonera ha infatti sottolineato: “Ilpotrebbe avere l’opportunità di lanciare un salvagente al Barcellona, con un prestito, magari con lo stipendio pagato dal Barça stesso, che può lasciare fermo il giocatore sei mesi.