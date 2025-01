Biccy.it - Chirurgo estetico di Maria Monsè svela la verità su Ilaria Galassi

Leggi su Biccy.it

Nell’ultima puntata del Grande Fratello c’è stato un trashissimo scontro train merito a dei trattamenti gratuiti da une alcuni consigli per fare i provini del GF. Laha detto di aver chiamato il suo medico per chiedergli di non far pagare.“Io ho i testimoni che possono sbugiardarla. La signorina seduca qui accanto a me dice che non mi conosce e sta mentendo. Vabbè signora, non signorina e fly down bella mia, vai a lezioni di bon ton. La signora qui presente mi ha contattata dicendomi che non riusciva nemmeno a fare il provino per il Grande Fratello. Ho sbagliato e l’ho messa in contatto con un agente che nemmeno la voleva. Subito dopo mi ha detto che aveva bisogno di farsi dei trattamenti al viso e quanto costavano. A quel punto ho anche telefonato alla persona che lei mi ha chiesto per dire che non dovesse pagare, per farglieli fare gratis, per farglieli regalare.