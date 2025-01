Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, l’Iran avverte l’Italia: “Complici della strategia americana degli arresti arbitrari. Così danneggiate le relazioni”

Nel giorno in cui la famiglia chiede di abbassare i toni invocando il “silenzio stampa“ per favorire le trattative per la liberazionegiornalista, a gelare il clima arrivano le parole del MinisteroEsteri iraniano. “è parteostaggi portata avanti dagli Stati Uniti – si legge in una nota diffusa dall’agenzia di stampa Irna, in riferimento all’arresto dell’ingegnere 38enne Mohammad Abedini Najafabadi a Malpensa – Questo danneggia le“.Le parole che arrivano da Teheran mostrano tutte le difficoltà di un dialogo, quello tracon gli Usa sullo sfondo, che sembra potersi sbloccare solo con una prima mossa in arrivo da Roma, magari con la concessionedomiciliari per Abedini, accusato da Washington di essere uno dei tecnici sviluppatori dei droniRepubblica Islamica, che a sua volta potrebbe portare alla liberazione di