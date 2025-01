Ilgiorno.it - Calcio, tre anni di offese e minacce a mamma e sorella: allontanato da casa

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – I carabinieri hanno sottoposto un 49enne italiano al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e della, divieto di dimora nel comune die contestuale allontanamento dallafamiliare. La misura cautelare è scaturita a seguito delle indagini condotte dai militari della stazione diche avevano raccolto la enuncia delladel 49enne. Da accertamenti è emerso che erano circa tree mezzo che l’uomo, soprattutto quando si trovava in stato di alterazione per abuso di alcol, si rendeva protagonista di violenze psicologiche consistenti in continuenei confronti della madre 77enne e delladi 54. Il culmine nel mese di luglio scorso in cui c’era stata una vera e propria escalation della violenza, soprattutto psicologica, ai ddella madre e della