Lanazione.it - Badia Tedalda e Sestino, il medico di base va in pensione ma il servizio è assicurato

Arezzo, 3 gennaio 2025 –, ildiva inma ilIl Direttore Zona Distretto Valtiberina: «Mi auguro che si possa trovare il prima possibile il sostituto del Dr. Enrico Brilli. Faremo un monitoraggio costante delle attività per individuare eventuali criticità e intervenire». Ildi medicina generale operante sui territori didal 31 dicembre è andato inma gli abitanti dei due centri montani potranno continuare a contare sull’assistenza deldi. Ad assicurarlo è il direttore di Zona distretto Valtiberina, Giampiero Luatti: «Voglio ringraziare il dr. Enrico Brilli per l’impegno profuso in questi 40 anni sul territorio e per essere stato punto di riferimento per gli abitanti delle due comunità e rassicurare gli abitanti die diriguardo all’assistenza deldiche continuerà ad essere garantita, grazie ad un progetto messo a punto da Asl Toscana Sud Est.