Ilgiorno.it - Aggredì la moglie, resta ai domiciliari. Si dovrà valutare il suo stato emotivo

MARIANO COMENSE (Como)Rimane agli arresti, a casa della figlia, l’uomo di 85 anni che sabato scorso ha aggredito a coltellate la. Lo ha deciso il giudice di Como Walter Lietti, al termine dell’interrogatorio di convalida durante il quale l’uomo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, senza aggiungere nulla alla ricostruzione fatta nell’immediatezza dai carabinieri di Mariano Comense, intervenuti nell’abitazione in cui era stata ferita la vittima. L’aggressione da parte di Francesco, alladi 75 anni, da tempo sofferente di demenza senile, è avvenuta in tardissima mattinata, verso le 11.30, quando i vicini di casa hanno sentito le urla e chiamato i soccorsi. Sanitari del 118 e carabinieri hanno trovato entrambi in casa, lei ferita in due punti, alla testa e al collo, con un coltello da cucina, che le ha causato tagli superficiali che di fatto non hanno mai fatto temere per la sua vita.