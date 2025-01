Ilrestodelcarlino.it - Vis: Paganini e Di Paola i più bravi della classe

Fin qui, praticamente tutti promossi. Comprensibile, dopo il miglior girone d’andata di sempre. Protagonista la banda Stellone, che dopo 20 giornate ha raccolto quasi il doppio dei punti rispetto alla scorsa stagione: 35 contro 20. Facendo schizzare in alto tutti i parametri. Uno su tutti: il valorerosa, salito a quasi 4 milioni secondo le quotazioni Transfermarkt. E se un anno fa la zona retrocessione si scontrava con un monte ingaggi non disprezzabile, quest’anno il 5° posto in classifica a fronte di un monte ingaggi da 11° posto (2,41 milioni) racconta che si è lavorato bene su tutti i fronti. Il pagellone di metà stagione, appena oltre il giro di boa, racconta cose interessanti: dei 17 giocatori costituenti il nucleo forte dell’organico biancorosso (gli altri hanno collezionato solo scampoli di partite), nessuno viaggia sotto la sufficienza.