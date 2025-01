Lanazione.it - Vento forte, neve e mareggiate, allerta gialla in Toscana. Ecco dove e quando

Firenze, 2 gennaio 2024 –per la serata di oggi, 2 gennaio e fino a mezzogiorno di domani, emessa dalla Sala operativa delle Regioneper. L’riguarda i crinali appenninici settentrionali e orientali, ma anche la costa. Sul litorale centro settentrionale e Arcipelago sono previstedalla mezzanotte alle 14 di domani.di Libeccio in intensificazione con possibili raffiche, in particolare in serata, fino a 90-100 km/h sui crinali appenninici settentrionali e orientali; raffiche fino a 70-90 km/ sulla costa settentrionale. Domani, venerdì, venti fino a 70-80 km/h sull'Arcipelago e, temporaneamente, sulla costa. Raffiche in mattinata fino a 80-100 km/h in Appennino e zone sotto(Alto Mugello). Per lasono previste brevi nevicate domani sopra i 900 metri dal tardo pomeriggio.