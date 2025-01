Sport.quotidiano.net - Torneo nazionale Città di Bastia e Assisi. Le Under 14 di Alberti trionfano in Umbria

Le giovani pallavoliste grossetanein. Infatti la squadra della Pallavolo Grosseto targata Brandini ha vinto ildi. La manifestazione, riservata alle squadre femminili14, era alla tredicesima edizione ed ha visto il successo della giovane formazione grossetana che ha vinto ilsotto la guida della coach Elisabetta. "Sono estremamente soddisfatta non solo per la vittoria – spiega l’allenatrice –, ma per la prestazione di tutte le mie atlete che ho fatto scendere in campo a seconda dell’avversario utilizzando tutta la rosa a disposizione. Sono stati due giorni intensi pieni di emozioni e soprattutto di allegria, anche in campo il buon clima ha premiato la voglia di giocare e di vincere. Molto importante il contributo delle due atlete, Emma Scali del Volley Massa Marittima e Viola Nocciarelli del Primo Salto di Siena, in prestito dalle loro rispettive società, che ringrazio".