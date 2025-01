.com - Swisscom completa acquisizione Vodafone Italia, nasce Fastweb+Vodafone

(Adnkronos) – Con ilmento dell’dida parte diavvenuto il 31 dicembre scorso, prende il via il processo di integrazione tra Fastweb e, per la creazione di un operatore convergente leader in. Fastweb +genererà un elevato valore per tutti gli stakeholder e, grazie alle economie di scala, a una struttura dei costi più efficiente e alle sinergie di circa 600 milioni di euro l’anno a regime, rese possibili dall’integrazione, avrà la capacità finanziaria per continuare a investire in infrastrutture ed innovazione, a beneficio del mercato, dei consumatori e delle imprese in. La combinazione dei punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership dinei servizi mobili consentirà a Fastweb +di offrire servizi convergenti innovativi a prezzi competitivi per le famiglie, le imprese e le pubbliche amministrazioni, e di diventare il punto di riferimento per la transizione digitale di tutti i clienti.