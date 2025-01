Lapresse.it - Shamsud-Din Jabbar, chi è l’autore della strage di New Orleans

Un veterano dell’esercito americano, divorziato, nato e cresciuto in Texas. È-Din, 42 anni, l’uomo che alla guida di un pick-up ha investito la folla a New, nella viamovida Bourbon Street, uccidendo almeno 15 persone. Il responsabiledi Capodanno è stato identificato dall’Fbi.La polizia federale ha dichiarato che sta indagando sull’attacco del 1 gennaio trattandolo come un atto terroristico e non crede che-Dinabbia agito da solo: sta lavorando per determinare qualsiasi potenziale associazione con organizzazioni terroristiche. Secondo quanto riferito dal fratello Abdur al New York Times, l’ex militare si era convertito all’Islam in giovane età. Ciò che il 42enne “ha fatto non rappresenta l’Islam” ma “una forma di radicalizzazione, non di religione”, ha precisato il 24enne.