Oasport.it - Santopadre: “Sinner da 10 in tutti gli aspetti, ma da 10 e lode in uno. Fonseca? Al n.1 arrivano in pochi…”

Leggi su Oasport.it

La stagione tennistica sta per tornare in maniera prepotente. La United Cup darà modo di far partire l’annata 2025, e uno dei protagonisti della stagione sarà Vincenzo. Ormai chiuso il capitolo Berrettini, si dividerà tra Luca Van Assche, suo assistito da quasi un anno, e Lorenzo Sonego, entrando a far parte dello staff del torinese. Abbiamo parlato con lui della situazione e anche del movimento azzurro in generale.Come sta Van Assche? Lo abbiamo visto con un problema alla coscia durante la semifinale conalle Next Gen Finals.“Fortunatamente era solo un po’ di affaticamento, sono state le prime partite dopo un po’ di tempo, perché comunque anche abbastanza lunghe e con scambi particolarmente intensi; poi ha caricato tanto e bene. Ha fatto una preparazione molto molto lunga e di cui siamo molto soddisfatti, senza nessun intoppo.