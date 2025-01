Purtroppo è morto Lutto in Serie A il mitico calciatore e allenatore italiano se n’è andato per sempre

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aldo Agroppi, figura di spicco del calcio, è scomparso all’età di 80 anni il 2 gennaio 2025. Nato a Piombino il 14 aprile 1944, Agroppi era ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale della sua città natale, dove è deceduto a causa di una polmonite bilaterale. La sua carriera calcistica iniziò nelle giovanili del Piombino, ma fu con il Torino che raggiunse la notorietà.>> “Addio leggenda”. Calcio mondiale in, genio assoluto e quel successo che ha fatto la storiaDebuttò inA il 15 ottobre 1967 in un match contro la Sampdoria, lo stesso giorno in cui il club granata perse tragicamente Gigi Meroni. Durante le otto stagioni con il Torino, Agroppi collezionò oltre 200 presenze e vinse due Coppe Italia, diventando una bandiera per i tifosi. Dopo l’esperienza torinese, concluse la carriera daal Perugia, dove indossò anche la fascia di capitano.